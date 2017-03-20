無水石膏爭議 段宜康撤告 女檢黃孟珊獲不起訴

2017-03-20 16:22

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署檢察官黃孟珊前年在臉書PO文，影射立委段宜康除施壓「基層檢察官」外，更施壓食藥署，把原非我國許可的添加物無水石膏，列入食用範圍，段宜康不滿揚言提告，由於段宜康上週撤告，新北地檢署今處分不起訴。

本爭議起因於永昌化工涉嫌將「無水石膏」（無水硫酸鈣）冒充成食用石膏，賣給下游廠商、食品商製造豆花等，檢方起訴後，一審新北地院於前年間判周德永無罪，二審智財法院改判他6月徒刑，另科永昌化工罰款300萬元。

承辦檢察官黃孟珊在一審期間時，在臉書PO文，指非我國合法添加物的「無水石膏」經段姓立委努力，成為合法添加物，更指段於偵辦期間，透過備詢法務部機會，施壓基層檢察官。

段宜康則在臉書以先進國家（如歐盟、美國）許可無水石膏當成食品添加物反擊，且說業者也不知台灣無水石膏沒被列入許可，並指黃沒化工背景、也沒詢問主管機關，指責並無根據，並揚言提告。

由於段宜康上週撤告，新北地檢署因此處分不起訴。