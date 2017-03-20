| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 社會

無水石膏爭議 段宜康撤告 女檢黃孟珊獲不起訴

2017-03-20  16:22

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署檢察官黃孟珊前年在臉書PO文，影射立委段宜康除施壓「基層檢察官」外，更施壓食藥署，把原非我國許可的添加物無水石膏，列入食用範圍，段宜康不滿揚言提告，由於段宜康上週撤告，新北地檢署今處分不起訴。

本爭議起因於永昌化工涉嫌將「無水石膏」（無水硫酸鈣）冒充成食用石膏，賣給下游廠商、食品商製造豆花等，檢方起訴後，一審新北地院於前年間判周德永無罪，二審智財法院改判他6月徒刑，另科永昌化工罰款300萬元。

承辦檢察官黃孟珊在一審期間時，在臉書PO文，指非我國合法添加物的「無水石膏」經段姓立委努力，成為合法添加物，更指段於偵辦期間，透過備詢法務部機會，施壓基層檢察官。

段宜康則在臉書以先進國家（如歐盟、美國）許可無水石膏當成食品添加物反擊，且說業者也不知台灣無水石膏沒被列入許可，並指黃沒化工背景、也沒詢問主管機關，指責並無根據，並揚言提告。

由於段宜康上週撤告，新北地檢署因此處分不起訴。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：無水石膏爭議 段宜康撤告 女檢黃孟珊獲不起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.