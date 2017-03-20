扁案、郭瑤琪案難翻案？司改會議決定不溯及既往

2017-03-20 14:23

〔記者項程鎮／台北報導〕全國司法改革國是會議第二組第三次會議今天做出決議，未來大法官進行裁判憲法審查案件時將不溯及既往，有法界人士認為，此決議形同讓因貪污案遭判刑確定的前總統陳水扁和前交通部長郭瑤琪無法翻案。

司改會議第二組日前決議，將推動「裁判憲法審查制度」，外界認為扁案和郭瑤琪案可能有機會據以翻案，引發正反兩極不同意見。

第二組召集人、前大法官林子儀下午在司法院召開記者會指出，「過去案件不適用」裁判憲法審查制度，因此法界判斷，除非未來全國司改會議的大會或立法院推翻上述決議，否則扁案和郭瑤琪案恐難以翻案。