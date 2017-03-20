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大貨車過彎未減速 翻壓自小客車

肇事曳引車側翻阻道，還將1輛受波及的自小客車推夾在山壁邊溝。（記者陳賢義翻攝）

2017-03-20  14:16

〔記者陳賢義／台東報導〕南迴台9線今早傳連環車禍，1輛由屏東開往台東方向的曳引車，疑因過彎未減速，擦撞對向1輛自小客車後，又側翻將對向另輛自小客車擠夾在山壁邊溝，另有1輛自小客車也受波及，所幸未傳重大傷亡，詳實肇事原因及責任歸屬待警方調查釐清。

這起車禍意外發生在上午11時15分許，方姓男子駕駛曳引車由屏東往台東方向，行經台9線455K彎道處，疑因未減速，先擦撞對向由杜姓女子駕駛的小客車，再側翻至對向車道，將對向由邱姓男子駕駛的自小客車推夾在山壁邊溝，而杜女也為了閃避，擦撞對向1輛開往台東的自小客車。

曳引車過彎不慎，造成3輛自小客車受損，所幸未造成重大人員傷亡。大武警分局表示，初步調查4名駕駛均有駕照，由於側翻曳引車佔用南下車道，需大型拖吊車支援拖吊，現場由該分局森永所派員實施單線雙向管制。

相關影音 （警方提供）

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  • 曳引車過彎不慎，造成3輛自小客車受損。（記者陳賢義翻攝）

    曳引車過彎不慎，造成3輛自小客車受損。（記者陳賢義翻攝）

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