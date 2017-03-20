| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
暗殺？ 崔順實女兒律師離奇猝死 大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 社會

偷酒吧被法辦 慣竊再偷燒烤店又被逮

施嫌在廚房數錢。（記者王冠仁翻攝）

2017-03-20  13:42

〔記者王冠仁／台北報導〕慣竊施水金（50歲）上週因潛入藝人謝麗金開設酒吧行竊，被警方循線逮到；不過他不知悔改，又在昨天凌晨3點多，潛入台北市武昌街西門町內一家燒烤店行竊，偷走店內現金4萬多元。

警方說，施嫌十分狡詐，他潛入燒烤店內後，還刻意不開燈、撥開監視器鏡頭，不想讓自己被拍到。他自以為天衣無縫，偷走櫃台現金後，居然拿著贓款跑到店內後方的廚房數錢。但廚房處燈光明亮也設有監視器，他的樣貌被拍得一清二楚。

警方獲報後循線追查，今天凌晨1點多在西門町附近的巷弄內循線逮到他，在他身上起出贓款4萬多元、螺絲起子、手電筒等犯罪工具，將他依竊盜罪嫌送辦。

廣告
  • 警方逮到施嫌並起出贓款。（記者王冠仁翻攝）

    警方逮到施嫌並起出贓款。（記者王冠仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 慣竊 燒烤店 行竊
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：偷酒吧被法辦 慣竊再偷燒烤店又被逮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.