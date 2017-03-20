偷酒吧被法辦 慣竊再偷燒烤店又被逮

施嫌在廚房數錢。（記者王冠仁翻攝）

2017-03-20 13:42

〔記者王冠仁／台北報導〕慣竊施水金（50歲）上週因潛入藝人謝麗金開設酒吧行竊，被警方循線逮到；不過他不知悔改，又在昨天凌晨3點多，潛入台北市武昌街西門町內一家燒烤店行竊，偷走店內現金4萬多元。

警方說，施嫌十分狡詐，他潛入燒烤店內後，還刻意不開燈、撥開監視器鏡頭，不想讓自己被拍到。他自以為天衣無縫，偷走櫃台現金後，居然拿著贓款跑到店內後方的廚房數錢。但廚房處燈光明亮也設有監視器，他的樣貌被拍得一清二楚。

警方獲報後循線追查，今天凌晨1點多在西門町附近的巷弄內循線逮到他，在他身上起出贓款4萬多元、螺絲起子、手電筒等犯罪工具，將他依竊盜罪嫌送辦。