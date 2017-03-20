誣指前里長「侵占里產」 大坪里長梁正義被判刑
2017-03-20 13:38
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市小港區大坪里現任里長梁正義，被控在民國103年里長選舉時，印製文宣散布前里長梁長成侵占「流動廁所、數位相機」等里產不實指控，事實上，相關里產早依法報廢，高雄地院一審，將現任大坪里里長梁正義以違反選舉罷免法的散布謠言罪，判他有期徒刑6月，如易科罰金需繳交18萬元，褫奪公權2年。可上訴。
判決指出，被告梁正義係高雄市小港區大坪里現任里長，民國103年間登記參與競選高雄縣市改制合併後之小港區大坪里第2屆里長選舉，被害人梁長成則係改制合併前之小港區大坪里里長，亦登記參選此次里長選舉。
其中，梁正義於競選期間經由不詳管道取得梁長成的犯罪前科資料，明知犯罪前科係屬於修正前個人資料保護法所列之「特種個人資料」，不得任意蒐集、處理或利用。且其為現任大坪里里長，可輕易查證而知悉該里「流動廁所」、「主機系統」、「頻率接收器」、「數位相機」、「音霸動態擴展機」等財產已依法申請報廢，並未遭前任里長梁長成非法侵占。
但梁正義為求順利當選，意圖散布及使梁長成不當選的犯意，於103年11月29日選舉投票日前，委託不知情的「正國印刷廠」印製載有梁長成犯罪前科及影射梁長成於卸任里長後霸佔大坪里財產等不實內容的競選文宣，發送居民，造成選民對梁長成品德、操守產生質疑，影響選民投票行為之正確性及選舉之公正性。案經梁長成訴由高雄地檢署檢察官偵查起訴。
高雄地院審理時，傳喚區公所里幹事等證人，都證稱流動廁所、數位相機等相關里產均已依法報廢，前里長梁長成並未有侵占上開里產。法官因此將梁正義判刑。
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