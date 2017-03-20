虎尾下水道氣爆 初判是沼氣導致
2017-03-20 13:26
虎尾復興路口發生氣爆，連人孔蓋都被炸飛。（記者廖淑玲攝）
〔記者廖淑玲／雲林報導〕高雄氣爆事件後，虎尾下水道也傳氣爆，昨天下午虎尾一處涵洞施作污水下水道工程時氣爆，路面變形扭曲，人孔蓋也被炸飛，一名工人受傷送醫，今天消防局現勘初判是沼氣碰上施工開挖的火花導致氣爆，讓鎮民談爆色變。
昨天下午虎尾復興路與立德街交叉路口處，突然傳出爆炸聲，整片柏油路面爆開變形，人孔蓋被炸飛，水泥塊也到處飛散，路口的交通號誌桿被損壞，1輛停靠在路旁的自小客車也被砸毀，當時還散發濃濃瓦斯味，地面四分五裂，讓人怵目驚心。
今天雲林縣消防局火災調查科科長王進來率員會同雲林縣政府水利處官員、欣雲瓦斯人員現勘，一度擔心天然氣外洩，所幸經過測量後，天然氣管線未受波及，但仍有高濃度的一氧化碳及可燃氣體，主管單位除封鎖現場，並將進一步調查釐清原因再行求償。
雲林縣政府水利處長許宏博指出，案發時有一名工人受傷，事後已隨即前往醫院關心慰問，目前患者意識清楚已無大礙，目前正在清理現場及後續作業中。
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氣爆現場怵目驚心。（記者廖淑玲攝）
主管單位在氣爆現場拉起封鎖線。（記者廖淑玲攝）
雲林縣消防局火災調查科科長王進來說明初步鑑定結果。（記者廖淑玲攝）
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