「封城」後再「入山」 苗警強勢掃毒
2017-03-20 13:17
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警局繼18日封城掃毒後，昨天、今天又聲請9張搜索票，兵分多路，到苗栗市、大湖鄉、泰安鄉等處搜索，一舉緝獲謝姓、林姓、黃姓3名藥頭及11名藥腳，查扣海洛因2.75公克、安非他命78.22公克，吸食器2組及電子磅秤1個，展現強力掃蕩毒品的決心。
苗栗縣警方配合高檢署規劃的「斷根溯源及防制毒品入侵校園緝毒專案」，18日統合縣警局所屬的106名警力，加強苗栗地區重要道路及KTV、酒店、電玩、PUB「封城」大掃蕩，共臨檢40處場所，並查獲毒品案32件32人（海洛因11.91公克、安非他命25.06公克、K他命49.53公克）、未成年嫌犯1件1人、公共危險案9件9人、其他刑案10件10人。
警察局刑警大隊於19、20日，又與大湖警分局及及海巡署苗栗查緝隊，執行緝毒專案，瓦解販毒集團；警察局表示，販毒集團販毒地點含蓋苗栗市、大湖鄉、泰安鄉，且藥頭之間彼此相互聯繫，互通有無，觸角深入偏遠山區偏鄉部落，危害甚大，警方配合政府偏鄉掃毒政策，強力掃蕩偏鄉毒品，期能為苗栗縣民營造無毒家園。
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