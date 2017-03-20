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收入231萬不夠維生 「小鍾楚紅」提告解約勝訴

2017-03-20  12:51

〔記者張文川／台北報導〕台巴混血女藝人「小鍾楚紅」雷瑟琳，經紀公司雖在合約期間幫她賺入231萬餘元收入，但她認為扣除她自行負擔的治裝等成本後，所剩金額不足以維持她生活所需，盼能解約，向法院提告，訴請「確認經紀關係不存在」，台北地院今宣判，認定雷瑟琳請求解約合法，判她勝訴。可上訴。

現年27歲的雷瑟琳，國中時參加綜藝節目「我猜我猜我猜猜猜」的「人不可貌相」節目的「成熟國中美少女」票選單元，因外型甜美，貌似港星鍾楚紅，因此有「小鍾楚紅」之稱，曾在電影「女朋友。男朋友」中客串飾演小雲，在「犀利人妻最終回」電影也軋演Mei一角，並參演多部電視偶像劇。

2013年雷瑟琳與計程車司機發生口角，運將提告指控她故意丟錢羞辱他，並砸壞他手機，她因未收到傳票而未到庭，被北檢通緝而不自知，被警方逮捕上銬移送，檢察官偵結後認定證據不足，將雷瑟琳處分不起訴。

雷瑟琳去年7月發表聲明，要與經紀人王珮華工作室解約，聲明指出「由於彼此未來規劃發展，產生難以解決的分歧，加之我有家庭經濟方面的考量與壓力，很遺憾我必須做出如此決定」，向北院訴請確認雙方合約關係不存在，審理期間法院曾試行調解但未成，法官實質審理後，今判雷瑟琳勝訴。

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  • 台灣、巴拉圭混血雷瑟琳辣秀C乳。她以收入231萬不夠維生為由，提告解約勝訴（翻攝臉書）

    台灣、巴拉圭混血雷瑟琳辣秀C乳。她以收入231萬不夠維生為由，提告解約勝訴（翻攝臉書）

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