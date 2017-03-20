6旬翁堅信「檢察官」來電 新營警苦勸終阻匯款

2017-03-20 12:31

〔記者王涵平／台南報導〕68歲陳姓老翁堅信「檢察官」來電指涉刑案需監管帳戶，妻勸無效，銀行行員報警，中山路派出所員警黃昶儒苦勸1個多小時終於讓陳翁相信遭詐騙。

新營警分局指出，中山路派出所日前接獲華南銀行通報，表示有民眾欲匯款美金3萬元，行員察覺疑遭詐騙，請求警方前往協助，68歲陳翁稱接到1名自稱「檢察官」男子來電，以涉及重大刑案要監管帳戶為由，要求匯款至「公正帳戶」監管，為取信被害人，對方與被害人約在新營火車站附近，由「法院執行人員」轉交「凍結管收執行命令」，上面除詳載被害人身分證字號及出生年月日外，並印有關防和條碼，讓陳翁深信不疑。

過程中，「檢察官」再三提醒翁不能把告訴家人，否則將使家人陷入危險，陳翁一時驚慌又未經查證，前往銀行準備匯款，熟識的華南銀行行員發覺有異，先通知陳妻前往，勸阻無效後，立即通知警方到場，陳翁仍堅持匯款。

熱心的員警黃昶儒更上網搜尋相關詐騙新聞影片，加強佐證，經周旋勸說近1小時，陳翁才驚覺遭受詐騙。

新營警分局長王森瑒今日特前往華南銀行頒發感謝狀，感謝行員機警及時反應，警民共同合作及時攔阻詐騙。

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