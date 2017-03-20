日觀光男丟手機月餘 台警臉書留言找到失主

2017-03-20 12:36

〔記者王俊忠／台南報導〕日籍觀光客阿部尚也於今年二月間在台南遺失手機，手機內有珍貴照片與資料，阿部原對找回手機不抱太大希望。沒想到其手機被送到南市警五分局北門派出所，警員透過臉書在阿部臉書留言一個月後，阿部終於與警員聯絡、到警所領回手機。

阿部說，沒想到台灣的警察如此熱心盡責，還透過臉書留言聯絡，讓遺失的手機能重回主人，對北門所警員黃咏晟鍥而不捨的精神感到敬佩，並說下次一定要帶親朋好友到台南旅遊。

南市警五分局北門派出所警員黃咏晟在今年2月11日受理計程車司機拾獲一支手機，經查看此手機為日文介面，研判遺失人應是日籍人士，但通訊軟體上鎖，無法得知遺失人身分。

黃員靈機一動、查看臉書登入帳號，並以自己臉書帳號與對方聯絡，但對方一直未回應，他就先以遺失物處理，還每隔兩、三天就以英、日語留言給對方。一個月後的3月16日，阿部終於與黃員取得聯繫、通上電話。

警方表示，手機遺失人是日籍觀光客阿部尚也，他在上個月與女友來台自助旅行，不慎遺失手機，內有旅行珍貴照片與在日本工作的重要資料，遺失後很著急但無從尋找。

阿部先生告訴黃員，他人目前還在台南旅遊，但不知如何到分局領回手機。熱心的黃員告知對方，自己可利用休假代阿部到分局領取，兩人約定3月19日到北門所見面物歸原主。