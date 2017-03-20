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豐原公老坪山區1天3火警 縱火嫌犯辯是天冷取暖

2017-03-20  12:34

〔記者歐素美／台中報導〕豐原區公老坪偏僻山區，本月12日連續發生3起火警，疑有人故意縱火，警方組成專案調查，終於逮捕涉嫌縱火的張姓男子，張男辨稱因天冷取暖才不小心引發火災，警方依公共危險罪將他移送。

豐原區公老坪12日連續發生三起火警，讓消防人員疲於奔命，幸山區偏遠，並未造成人員或財物損失，但警方研判可能是有人故意縱火，警察局長陳嘉昌十分重視，要求豐原分局成立專案小組調查。

警方調閱案發地點附近約50處路口監視器，鎖定身著藍色上衣、騎自行車，車上有礦泉水杯架的一名男子涉有重嫌，研判男子與公老坪有地緣關係，經埋伏、查訪多日，發現作案用的自行車出現在水源路北坑巷某家工廠內，員警經埋伏守候終於逮捕在該廠擔任臨時工的張姓男子（27歲），張男一開始否認縱火，經員警提供監視器畫面才坦承犯行。

警方表示，張男有竊盜、搶奪等前科，辯稱案發當時因天冷想取暖及丟煙蒂時不慎才引發火災，並非蓄意縱火，警方訊後依公共危險罪嫌將他移送台中地方檢察署偵辦。

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  • 張嫌否認縱火，辯稱因天冷取暖及丟煙蒂不慎才引發火災。（記者歐素美翻攝）

    張嫌否認縱火，辯稱因天冷取暖及丟煙蒂不慎才引發火災。（記者歐素美翻攝）

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