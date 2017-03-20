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老翁跌傷、老婦誤走上國道 警方都及時伸援

2017-03-20  12:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市83歲林姓老翁19日晚間9點多，騎腳踏車在龍潭區中正路佳安段不慎跌倒，還緊握著剛領來的4萬多元現金，一度婉拒龍潭警方伸援，還好警方苦勸，才終於送他平安返家。無獨有偶，82歲曾姓老婦走上國道拾荒，嚇壞用路人，也由警方及時伸援，幸運沒發生意外。

龍潭警分局石門派出所警員張貴淵、廖佩祺，趕赴救援老翁時，老翁似乎不太領情，不斷搖頭，要警方別理他。原來他手上緊握著剛領來的4萬多元現金，憂心被人騙走或搶走，才婉拒警方協助。

警方只好耐著性子慢慢向老翁解釋，老翁總算願意跟警方返回派出所，還好他跌倒只有輕微擦傷，已平安返家休息。

平鎮區曾姓老婦15日清晨3點多，走在國道一號南向66公里處的內側路肩撿拾物品，警方獲報趕往將她帶離國道，研判老婦失智，趁著家人不注意外出，還從國道一號幼獅交流道走上國道，還好沒發生意外。警方呼籲，家中有失智長輩，一定要多注意，也可以讓長輩們多穿鮮豔的衣服，在道路旁較顯眼、避免挨撞。

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  • 警方協助李姓老翁（左）平安返家。（記者周敏鴻翻攝）

    警方協助李姓老翁（左）平安返家。（記者周敏鴻翻攝）

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