老翁跌傷、老婦誤走上國道 警方都及時伸援
2017-03-20 12:30
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市83歲林姓老翁19日晚間9點多，騎腳踏車在龍潭區中正路佳安段不慎跌倒，還緊握著剛領來的4萬多元現金，一度婉拒龍潭警方伸援，還好警方苦勸，才終於送他平安返家。無獨有偶，82歲曾姓老婦走上國道拾荒，嚇壞用路人，也由警方及時伸援，幸運沒發生意外。
龍潭警分局石門派出所警員張貴淵、廖佩祺，趕赴救援老翁時，老翁似乎不太領情，不斷搖頭，要警方別理他。原來他手上緊握著剛領來的4萬多元現金，憂心被人騙走或搶走，才婉拒警方協助。
警方只好耐著性子慢慢向老翁解釋，老翁總算願意跟警方返回派出所，還好他跌倒只有輕微擦傷，已平安返家休息。
平鎮區曾姓老婦15日清晨3點多，走在國道一號南向66公里處的內側路肩撿拾物品，警方獲報趕往將她帶離國道，研判老婦失智，趁著家人不注意外出，還從國道一號幼獅交流道走上國道，還好沒發生意外。警方呼籲，家中有失智長輩，一定要多注意，也可以讓長輩們多穿鮮豔的衣服，在道路旁較顯眼、避免挨撞。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 李永得遭警方攔查 現場狀況影片曝光
- 李永得遭攔查 邱議瑩批員警說法很瞎
- 莿桐鄉樹仔腳天主堂 成立大聖若瑟朝聖地
- 回扣疑雲 桃市議員差點斬雞頭誓清白
- HVL》東山逆轉封后 教頭淚憶復仇記
- 折舊、免徵門檻調高 房屋稅可望少繳
- 鄰居在家抽菸 有法也管不了
- 〈熱門族群〉PCB打上蘋果光 下半年業績看俏
- 不認執法過當 李永得：警方仍硬凹很可悲
- 五月天「人生號宇宙戰艦」亮相 揪五迷作伙加班
- 「孫文是國父 國民黨中常會定的」
- 續推農改三法 蘇治芬轟「別選舉才利用農民」
- 〈熱門族群〉匯率烏雲乍現 鋼鐵業憂競爭力減弱
- 各地天氣穩定 中南部最高溫達30度
- 黃進對決好友曾國祥 搶先致謝
- 提勒森訪中 美事後將向我簡報
- 去年軍購匯損4.7億 可買5輛雲豹甲車
- 北韓威脅升溫 提勒森：也許會允許日韓核武裝
- 經典論戰／日本不簡單 連兩屆獨抗大聯盟
- 西甲》梅西穩定「刷數據」 本季進球數領先群雄 （影音）
- 〈旅遊的滋味〉幸福，單手掌握
- 【荼蘼九○】 季季／怒馬來訪前後的兩件事
- 醫訊》台科大「小鬱亂入」救命 獲憂鬱患者無聲感謝
- NBA》隊友復仇？麥基臉遭印在勇士廁所衛生紙上
- 今天候穩定 未來每兩天有鋒面
- 鐵血德意志跑車-1
- 民調：57％美國年輕人 視川普為非法總統
- 自由開講》請問，民進黨聽懂了嗎？
- IRONMAN鐵人3項 外籍好手封王稱后
- 阿扁現身319餐會 陳致中：父親向支持者致意
- 〈戀愛大智慧〉愛 握少許就足夠
- 180台斤豆腐大蛋糕 千人分享
- 川習會擬4月登場 中方將要求確認一中
- 男子開挖掘機破牆 超市ATM整台搬走
- 調高房屋稅免徵門檻 6縣市已公告
- 印地安泉網賽》力克瓦林卡 費德爾世界排名升上第6
- 中正紀念堂空間解嚴 周邊限高擬放寬
- 《愛肝加油站》脂肪肝雖不痛不癢 仍會影響肝臟健康
- 暌違10年！ 「王亞瑟」辰亦儒回鍋《終極5》
- 最新民調 蔡總統聲望37.6％上任來第2低
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：老翁跌傷、老婦誤走上國道 警方都及時伸援
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分