改排氣管被逮冒簽哥哥的姓名 吃上罰單還得被判刑

2017-03-20 12:26

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子年初因改造排氣管吃上罰單，但林男卻在罰單上簽上哥哥的名字，警方事後查詢車主身分，發現照片與林男完全相同，詢問後林某才承認偽造文書，被警方移送法辦。基隆地方法院今判處林男有期徒刑四月，得易科罰金12萬元。

檢警調查發現，林男先前就因觸犯過失傷害罪冒用過哥哥的名字，被士林地方法院判處有期徒刑4月，卻仍不知惕勵。

檢察官認為，被告犯後承認犯行，態度尚可並取得兄長的原諒，請法官對林男從輕量刑。