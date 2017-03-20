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嘉義傳槍響 警局前逮人查獲2槍

2017-03-20  12:29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉昨天清晨傳出槍擊案，朴子分局警方昨天下午1點在分局附近發現犯嫌行蹤，立即出動圍捕，就在朴子分局前方攔下蔡男、張男、劉男等3人，在車內查獲多把開山刀，並在劉姓男子家中查出2把90手槍，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

嘉義縣東石鄉圍潭村莊家昨天清晨遭開槍，警方在現場找到彈殼2顆、未擊發子彈2顆，牆壁窗戶無子彈射穿痕跡，未有人員傷亡。

警方調查，莊姓男子和蔡男等3人是國中同學，因債務、口角糾紛，蔡姓男子在清晨到東石鄉圍潭村莊家開槍，莊男並不在家，莊母趕緊報案；警方追查確認犯嫌身分，昨天下午偵查隊長林俊雄發現犯嫌的賓士車輛，立即跟監，在朴子警分局與支援警力攔下車輛，逮捕犯嫌並查獲4支開山刀、1支長型水果刀等，隨後在劉姓男子家中查出2把手槍。

蔡姓男子供稱，他欠莊姓男子18萬元，結果莊卻跟蔡母討了24萬元，他相當不爽，因此18日前往莊家理論，但只有莊母在家，雙方起口角，莊母罵他們「臭俗喇」，因此心生不滿，才會在19日清晨到莊家前開2槍；蔡男供稱，手槍和子彈是過世父親的友人給父親，一直放在工寮，因為生氣才會想到拿槍去開槍示威。

相關影音（警方提供）

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  • 嘉義縣朴子警方查獲大量槍械。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣朴子警方查獲大量槍械。（記者林宜樟翻攝）

  • 嘉義縣朴子警方在分局前攔下開槍犯嫌，查獲大量槍械。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣朴子警方在分局前攔下開槍犯嫌，查獲大量槍械。（記者林宜樟翻攝）

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