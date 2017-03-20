太陽花學運打人警至今找不到 律師痛批：包庇

2017-03-20 12:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕太陽花學運3週年，3年前警方在324佔領行政院一役中，以暴力手段驅離學生，將民眾打得頭破血流，但打人警察至今找不到。律師黃帝穎痛批，檢警官官相護包庇，讓加害者查不出來，香港雨傘運動7名施暴警都被判刑2年，台灣在法治上遠比不上香港。

黃帝穎表示，當時施暴者的追訴期仍在，律師團也協助受害者提告，案件在審理中，只因為檢警官官相護，而找不到施暴者。

黃帝穎說，檢警官官相護情況，在學生佔領行政院事件中非常清楚，台北地檢署在沒證據情況下聲押黑島青的魏揚，政治考量迎合當時行政院長江宜樺，但對施暴影像相當清楚的警察卻找不到，顯然有兩套標準。

黃帝穎認為，警察施暴畫面非常清楚，檢察官卻不抓人，以警方辦案科技不可能無法破案，「這只有一種可能就是包庇！」