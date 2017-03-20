| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
暗殺？ 崔順實女兒律師離奇猝死 大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 社會

太陽花學運打人警至今找不到 律師痛批：包庇

2017-03-20  12:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕太陽花學運3週年，3年前警方在324佔領行政院一役中，以暴力手段驅離學生，將民眾打得頭破血流，但打人警察至今找不到。律師黃帝穎痛批，檢警官官相護包庇，讓加害者查不出來，香港雨傘運動7名施暴警都被判刑2年，台灣在法治上遠比不上香港。

黃帝穎表示，當時施暴者的追訴期仍在，律師團也協助受害者提告，案件在審理中，只因為檢警官官相護，而找不到施暴者。

黃帝穎說，檢警官官相護情況，在學生佔領行政院事件中非常清楚，台北地檢署在沒證據情況下聲押黑島青的魏揚，政治考量迎合當時行政院長江宜樺，但對施暴影像相當清楚的警察卻找不到，顯然有兩套標準。

黃帝穎認為，警察施暴畫面非常清楚，檢察官卻不抓人，以警方辦案科技不可能無法破案，「這只有一種可能就是包庇！」

廣告
  • 律師黃帝穎。（資料照，記者羅沛德攝）

    律師黃帝穎。（資料照，記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 太陽花學運 打人警察 黃帝穎
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：太陽花學運打人警至今找不到 律師痛批：包庇


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.