大膽迪士尼迷女賊 白天偷3C品晚上還送修手機

2017-03-20 12:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕迪士尼迷的彭姓女子，白天到新崛江商圈3C店，偷米老鼠、維尼熊造型的行動電源，當晚還若無其事拿手機到同一家店維修，新興警方獲報調閱監視器，鎖定彭女傳訊到案，今天依竊盜罪嫌函送法辦。

五福二路派出所接獲新崛江商圈內知名3C店家報案，指充電器、行動電源等商品遭竊，警方調閱店家和路口監視器畫面，店家控訴竊嫌手法俐落，因為店內商品上都裝有防盜磁扣，如果將商品直接帶走，定會觸動門口防盜警鈴，但竊嫌不僅未觸動警鈴，還在眾目睽睽下，將商品拆開後帶離店家。

警方連日追查後，發現竊嫌是45歲的彭女，她於當天下午到店家內，自以為在神不知鬼不覺，偷走架上3件商品，其中有行動電源、充電器、轉接頭。

不過，女賊百密一疏的是，即便躲得了眾人雙眼，卻躲不了店家所裝設的監視器電眼，不過，最令警方傻眼的是，彭女白天偷該店家3C用品，當天傍晚又變裝上門，將自己壞掉的手機交給店家修理。

警方通知彭女到案，原本堅不吐實，直到看到自己犯行全都錄、事跡敗露，才坦承犯行、表示後悔，並向警方供稱都是喜愛商品上的迪士尼模型才會行竊。