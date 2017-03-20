法庭將直播同婚釋憲 民團：反對訂定專法

民間團體現身司法院，要求將「同性婚姻納入民法，反對訂定專法」；出席團體右起包括婚姻平權大平台總召呂欣潔、台灣同志諮詢協會熱線社工主任鄭智偉、台灣性別平等教育協會理事翁麗淑、台灣同志諮詢協會熱線教育小組志工蔡同學、進步教育家庭聯盟徐鶯慈。（記者溫于德攝）

2017-03-20 12:42

〔記者溫于德／台北報導〕憲法法庭將於本週五（24日）直播同婚釋憲，趕在開庭前，民間團體包括婚姻平權大平台、台灣同志諮詢協會熱線、台灣性別平等教育協會與進步教育家庭聯盟等，上午在司法院門口舉辦記者會，盼藉由性別教育，達成終止霸凌，並給下一代更有希望的未來，並要求將「同性婚姻納入民法，反對訂定專法。」

台灣同志諮詢協會熱線社工主任鄭智偉舉例，20年前就讀於北一女的石姓、林姓2名女學生，因性向未被社會認同，雙雙赴宜蘭蘇澳結束生命，曾寫下「這個社會的本質，不適合我們」；他認為，現今台灣依然存在相同問題，並問，「還要讓多少性少數、同志學生，覺得社會的本質並不適合我們？」

另，多個同志團體在101年發起《台灣同志壓力處境問卷調查》中發現，高達29％的受訪者因為同志身分曾動輕生念頭，又有18％自殺未遂；就鄭智偉了解，自我傷害的發生時期，大多集中在國中（59％）、高中（53％）與國小（18％），顯示同志在青少年時期缺乏自我認同資源，感受到惡意環境對自己無力對抗。

鄭智偉也說，由於志工的現身說法，部分同志不再對生命絕望；但近年來，受到各種錯誤資訊影像，而拒絕看到多元性別的教育者、將同志議題視為洪水猛獸的家長，紛紛讓志工舉步維艱，盼能改變現況。該協會志工蔡同學則承認是酷兒（queer）身分，自小被稱是「娘泡、死GAY或人妖」，後如何自我調適，並挺身發聲。

台灣性別平等教育協會理事翁麗淑則說，藉由鷺江國中楊同學因遭受性別霸凌，選擇跳樓結束生命一事，深深體會「即便有了性別教育平等法、性別平等過程，仍不足以挽救生命的逝去」；她呼籲，立法者跟釋憲者都應認知到同性伴侶法已製造區隔的法律，否則會延續歧視對社會的傷害。

進步教育家庭聯盟徐鶯慈則說，為小孩好，就是讓家長成為孩子的依靠，使孩子可以生活在一個「沒有歧視與區分，可以自由自在做自己的社會中。」

記者會結束後，多名代表共同將支持同性婚姻的意見書送進司法院，盼大法官未來在審案時一併參酌。

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