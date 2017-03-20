名導拍新片《奇幻同學會》 被控抄襲獲不起訴
2017-03-20 12:10
〔記者錢利忠／台北報導〕有「學生電影教父」之稱的導演林清介，在睽違15年後，於去年開拍電影《奇幻同學會》，卻被創作者薛少軒提告抄襲，林為此反控薛誹謗；台北地檢署認為，2人均是該電影原劇本共同創作者，認定林清介後來改編劇本拍電影，並未涉侵權；至於薛被控誹謗部分也罪證不足，今天將林清介、薛少軒及編劇傅睿邨3人不起訴。
林清介踏入影壇約50年，因曾拍攝多部學生電影，被封為「學生電影教父」，前年林清介找來王彩樺、李興文、庹宗華等資深演員，拍攝新片《奇幻同學會》，被共同創作者薛少軒提告抄襲，而吃上違反著作權官司。
檢方調查，薛少軒與林清介是認識多年，薛少軒將一連串尋找同學的過程寫成劇本，林清介則提供修改建議；該片參加103年度輔導金申請時，林曾要求共同掛名編劇，後來林成功找到資金，透過中間人說服希望能買斷劇本，後又稱需改寫，由薛轉任聯合導演、林則擔任總導演，但都被薛拒絕。
林清介後來找編劇傅睿邨改寫劇本，拍成電影《奇幻同學會》，此舉引起薛的不滿，前年9月，薛少軒以林清介未經其同意，擅自改編其創作為由，對林清介、傅睿邨提告違反著作權。
林清介則認為，起初雖是他與薛少軒共同編劇，但後來相關電影拍攝，是他自己重寫的故事，角色也與原劇本不同；林清介接受雜誌訪問時，另批評薛少軒沒能力寫劇本，再被薛指控妨害名譽；林清介也反控薛少軒誹謗。
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