攔查李永得挨批執法過度 保大公布破案數據自清

保安大隊長姜祖培出面受訪。（記者鄭景議攝）

2017-03-20 12:03

〔記者鄭景議／台北報導〕昨日保安警察大隊五中隊，在台北轉運站攔查客委會主委李永得，李永得事後在臉書上痛批台北成為警察國家，也有網友質疑這樣的做法是不是違反比例原則，執法過度；對此保大公布去年及今年在此地破獲的案件，表示這裡真的是重點巡邏地帶，也因為有細膩的巡邏及攔查，才破獲如此多起案件。

警方表示，光就去年內在該地就破獲350起案件，包括一級至三級毒品的攜帶及販賣共191件，以及108件通緝案件，今年1月1日至今在該地也破獲69起案件；曾在去年6月2日於該地查獲一名陳嫌意圖販賣86.64公克的安非他命，還破獲2起竊盜案及逮捕3名重要逃犯。

警方強調，該地巡邏平均每日達3.7次班次，每班次巡邏人數3人，每日平均有11人次在台北轉運站執行勤務，正因有這樣細膩的巡邏及攔查，才有這些成果，希望民眾對於警方攔查不要起反感，警方並不會無端栽贓民眾，攔查完認為沒有犯罪嫌疑就會讓民眾離開。

保安大隊長姜祖培今（20）日也出面受訪，他指出，警方只要有合理懷疑就會攔查，而合理懷疑的標準則牽涉到警察的專業素養及教育訓練，如果大眾認為還有精進空間，警方願意檢討改進。