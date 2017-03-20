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車內求愛不成 賠20萬換取緩刑

2017-03-20  11:55

［記者楊政郡／台中報導］年逾40歲的蕭男，去年3月某日邀約「小莉」（化名、已成年）到某檳榔攤喝酒唱歌，事後搭蕭男小客車離去，但蕭男頗為喜歡「小莉」，在車內一再出手撫摸其胸部、大腿、臀部及腰部，「小莉」不斷閃躲、言語制止無效，中途突開車門下車，向巡邏員警召手求救，才查知上情，蕭男在審理中賠償20萬元，法官判6月、緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，且需參加地檢署法治教育3場次。

判決書指出，蕭男去年3月18日下午邀「小莉」外出，當天開自小客車搭載「小莉」，一同前往某檳榔攤喝酒唱歌，結束後離去途中，竟邊開車邊伸手隔著衣物撫摸甲之胸部、大腿、臀部及腰，還探頭過來要親吻嘴巴，當時在密閉車內， 「小莉」不斷以言語制止、身體閃躲，以手推撥而抵抗，但因車內空間有限，無處可躲。

車行至靜宜大學附近之萊爾富便利商店旁，「小莉」乘機下車進入便利商店內洽請店員幫呼叫計程車，此時蕭男表示會直接載送「小莉」回家，而計程車又遲遲不來，「小莉」不得已又搭上蕭男的車，但後來發現車行方向並非 往其住處，越走越偏僻，在沙鹿區屏西路與保成路口停等紅燈時，趁機打開車門下車，向經過之巡邏警車揮手求救，才查知上情。

蕭男坦承犯行，審酌蕭男無前科，又已賠償20萬元和解，依強制猥褻判6月徒刑、緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，且需參加法治教育3場次。

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