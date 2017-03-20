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美籍師車拋錨路中央 警即刻救援

2017-03-20  11:50

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲警分局龍源派出所警員王冠勻、黃天麒、楊鉛清，日前晚間巡邏轄區龍米路上關渡橋引道前，發現1輛轎車停在路中央，已造成後方大塞車，警員主動上前關切，美國籍夏姓男子趕緊向警員求助，表示要到台北市找朋友，路途中車輛突然冒出白煙，隨後就拋錨在路中央。

警員聽聞，考量當時為下班的尖峰時刻，為避免佔用車道，3人合力先將轎車推到路邊，隨即聯絡拖吊業者前來處理，順利幫助夏男解圍，排除堵車狀況。對於警方熱心助人、親切的態度，讓夏男印象深刻，不禁大讚：「台灣警察真的很棒！」

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  • 警員合力將拋錨小轎車推到路邊。（記者曾健銘翻攝）

    警員合力將拋錨小轎車推到路邊。（記者曾健銘翻攝）

  • 警員嘗試自行修理拋錨車。（記者曾健銘翻攝）

    警員嘗試自行修理拋錨車。（記者曾健銘翻攝）

  • 轎車無故拋錨，美籍駕駛無奈地站在車旁。（記者曾健銘翻攝）

    轎車無故拋錨，美籍駕駛無奈地站在車旁。（記者曾健銘翻攝）

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2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
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