美籍師車拋錨路中央 警即刻救援

2017-03-20 11:50

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲警分局龍源派出所警員王冠勻、黃天麒、楊鉛清，日前晚間巡邏轄區龍米路上關渡橋引道前，發現1輛轎車停在路中央，已造成後方大塞車，警員主動上前關切，美國籍夏姓男子趕緊向警員求助，表示要到台北市找朋友，路途中車輛突然冒出白煙，隨後就拋錨在路中央。

警員聽聞，考量當時為下班的尖峰時刻，為避免佔用車道，3人合力先將轎車推到路邊，隨即聯絡拖吊業者前來處理，順利幫助夏男解圍，排除堵車狀況。對於警方熱心助人、親切的態度，讓夏男印象深刻，不禁大讚：「台灣警察真的很棒！」