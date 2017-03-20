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男子載運台灣扁柏 買早餐違停被眼尖警方查獲

警方查獲田姓男子（左一）涉嫌載運台灣扁柏。（記者周敏鴻攝）

2017-03-20  11:35

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市田姓男子今天上午開車違規停放在平鎮區龍南路，就下車買早餐，平鎮警方上前要勸他開離，眼尖發現車內放了一塊長約1公尺的珍貴木頭「台灣扁柏」，田男交代不出木頭來源，已被警方依違反森林法與竊取國有財產罪送辦。

平鎮警方巡邏經過龍南路，發現田男（36歲）的自小客車違規停放，就上前要勸導他開離，警方說，走近自小客車，就發現後座車窗沒關，一塊長約1公尺的木頭就放在後座，他們仔細一看，認出木頭竟是珍貴的台灣扁柏。

田男這時恰好返回取車，警方詢問：「車子裡這塊是好木頭喔！你怎麼會有？」田男供稱，他19日下午在大溪區的百吉隧道附近林區散步，看到地上有塊木頭，就順手撿回，並沒盜伐。

警方說，台灣扁柏會發出檸檬香氣、樹幹筆直不易空心，很受歡迎，市場價格也很好，呼籲民眾別貪圖不法利益而盜伐或撿拾，以免觸法。

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