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女模遭割喉險死 莽男判刑7年確定

2017-03-20  11:44

〔記者項程鎮／台北報導〕26歲宜蘭男子賴冠衡在網路遊戲認識蕭姓女模特兒，見面後驚為天人追求被拒，賴男竟潛入蕭女家，先掐昏蕭女，再持刀連刺蕭女頸部2刀後逃逸，蕭女送醫撿回一命，最高法院維持高等法院見解，依殺人未遂罪判處賴男7年徒刑確定。

25歲蕭女在服飾店打工還客串模特兒，去年1月賴男在網路遊戲認識她，賴男多次告白都被蕭女拒絕，賴男死纏爛打，蕭女遂封鎖賴男的Line與手機門號。

賴男去年4月16日從宜蘭租車開到台北找蕭女，到她家和上班處都沒找到，折返蕭女住處附近時，車子撞到山壁，打電話給蕭女說發生車禍，希望能見她一面，蕭女回說只會幫忙報警，她本人不會去現場。

賴男惱羞成怒，翻牆潛入蕭女家，賴男聽見蕭女在房間與黃姓女閨蜜講電話說：「他又來騷擾我，好可怕」，賴男氣得現身蕭女面前，折斷蕭女手機，斷絕她對外聯繫，賴男還掐住蕭女脖子直到昏迷，再拿預藏的汽車包膜刀，朝蕭女頸部連刺2刀，用棉被和枕頭蓋住蕭女後離開，回家洗完澡才告訴家人殺了人，由家人陪同到警局投案。

案發時，蕭女的黃姓閨蜜在電話中聽到蕭女尖叫，通知蕭女的妹妹報警，把倒臥血泊中奄奄一息的蕭女送醫急救，從鬼門關前搶回一命。

高院合議庭認定賴男以刀刺人脖頸要害，有殺人的犯意，犯後狡辯卸責，缺乏悔意，考量他年紀輕，思慮未深，一時衝動才殺人，判處7年徒刑，上訴後被最高法院駁回。

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  • 男子賴冠衡追求女模不成，闖入她家行兇。（資料照，記者姜翔攝）

    男子賴冠衡追求女模不成，闖入她家行兇。（資料照，記者姜翔攝）

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