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奧客坐霸王車 還嗆：我有槍、炸彈 遇警落跑

2017-03-20  11:12

〔記者吳昇儒／基隆報導〕50多歲的朱姓計程車運將前日深夜0時許，從桃園載著一名中年男子，到基隆新豐街，抵達目的地時，該名男子不願支付1750元車資，反嗆聲說自己身上有槍、有炸彈，見有警車接近，立刻奪門逃逸。警員聞訊圍捕，但犯嫌已逃逸無蹤。被害司機便到附近派出所報案，而司機的小孩見父親遇到壞人，將影片po上網，希望不要有人受害。

司機的小孩在臉書上表示，該名乘客18日晚間23時50分在桃園介壽路上的超商前上車，剛開始非常斯文，最後卻威嚇父親說他有炸彈跟槍，而犯嫌都是針對台灣大車隊，並利用便利商店叫車；犯嫌搭到新豐街333巷口時，不願支付車資，車子一停就逃離現場，還說台灣警察都是肉腳，希望不要再有人受害。

受理報案的基隆市警二分局八斗子派出所表示，案發時剛好有巡邏同仁經過，聽到司機求援後，立刻追捕，但是司機也不清楚確切的方向，找尋未果，目前已經依司機提供犯嫌部分資料，鎖定特定對象追查中。

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  • 被害運將的小孩將父親車上錄到犯嫌的影像提供在網路上，希望不要再有人受害（翻攝自臉書爆料公社）

    被害運將的小孩將父親車上錄到犯嫌的影像提供在網路上，希望不要再有人受害（翻攝自臉書爆料公社）

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