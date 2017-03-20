露台上演春宮秀 新光三越回應了...

2017-03-20 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友在臉書「爆料公社」PO出一段影片，光天化日之下疑似有民眾在上演活春宮，影片內容一位白衣男子站在台北新光三越A9館頂樓，身前還有一名女子正在跪地口交，整段2分多鐘長的影片曝光後引發網友熱烈討論。而先前不願對此事做任何回應的「苦主」新光三越百貨，今天終於回應了，表示事發地點是在4樓開放式的露台，也是大眾都能隨意進入的公共區域。

網友在「爆料公社」公布的整段影片長約2分25秒，誇張行徑也引起不少網友留言「有這麼急嗎」、「隔樓有眼」、「原來頂樓有美食...」。據《東森新聞雲》報導，依照影片中的大樓地點應為台北市信義區的新光三越A9館，推測不是在頂樓，而是在4樓的公共露台，可能因人煙稀少，加上民眾能自由進出，才會發生有民眾在此做出疑似活春宮的行為。

新光三越信義新天地行銷副理莊智傑表示，對於公共場合出現民眾妨害風化的行為並不樂見，也對此感到遺憾，之後也會加強賣場巡邏來避免此情況發生。