李永得遭攔查 保大大隊長：合理懷疑可盤查

客委會李永得（右）遭保大警員攔查，引發許多爭議，。（資料照，記者鄭景議翻攝）

2017-03-20 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕行政院客家委員會主委李永得，昨日穿著夾腳拖在台北轉運站的超商買飲料時，保大員警認為他行動匆促且不斷斜眼瞄警方，因此攔下盤查，惹出警察權限的爭議。對此台北市保安警察大隊大隊長姜祖培今日上午出面說明。

姜祖培表示，有關攔檢詢問客委會主委一事，是因為該場所在2016年5月到2017年3月，查獲刑案419件，以毒品和通緝犯最多，所以在該處進行盤查尚符規定，不過，執行技巧和態度是否有進步空間，將交給警局督察室調查。

姜祖培指出，警方若有「合理的懷疑」，以及在指定場所便可加以盤查，媒體詢問「合理的懷疑」具體內容到底為何？姜則指出合理懷疑牽涉到警察的專業素養和教育訓練，如果尚有精進的空間，警方願以檢討改進。