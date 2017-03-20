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「拆開」百元鈔票 100元鈔票竟換200元硬幣

2017-03-20  10:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕100元鈔票可以換200元硬幣？台中市林姓男子深諳兌幣機原理與鈔票構造，他用不詳手法把1張新台幣百元鈔票的2面分開來，再黏貼玩具鈔票增加厚度，偽造成2張百元鈔票，想拿到兌幣機換20枚10元硬幣，但因形跡可疑被員警查獲，員警也是首度聽聞百元鈔票可以「拆開」成2張，大呼「這還是首次見到，長知識了！」

中市警察局第六分局何安派出所警員於8日深夜10時許，接獲台中市西屯區重慶路一家自動選物販售店（俗稱夾娃娃店）的報案，指1名男子行跡可疑，站在兌幣機前換幣許久，又東張西望神色可疑，希望警方能查看，員警到場時，林姓男子（34歲）趕緊把兌換到的硬幣丟入花盆，再把尚未使用的1張變造鈔票藏起來。

警方發現，他用不詳的手法，把1張鈔票的兩面拆開來，這樣就有2張（兩面各一張），再黏貼玩具鈔票，增加厚度與重量，把1張百元鈔票變造成2張，兌幣機雖具有辨識鈔票真偽的能力，但僅會辨識一面，他把真鈔票的那一面朝向辨識器，讓兌幣機辨識到真鈔，如願換得10枚10元硬幣，但要繼續兌換第2張假鈔時被查獲。

林男不願吐露太多細節，他僅說自己把百元鈔票「拆開來」，他還說兌幣機會辨識鈔票的「重量」，他才會黏貼玩具鈔票增加重量，其餘細節他不願多說，全案依偽造貨幣與詐欺罪嫌法辦。

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  • 警方查扣林男變造的鈔票。（記者張瑞楨翻攝）

    警方查扣林男變造的鈔票。（記者張瑞楨翻攝）

  • 林男把1張真鈔票兩面拆開（圖上方兩張），再黏貼玩具鈔票（圖下兩張），變造成兩張鈔票。（記者張瑞楨翻攝）

    林男把1張真鈔票兩面拆開（圖上方兩張），再黏貼玩具鈔票（圖下兩張），變造成兩張鈔票。（記者張瑞楨翻攝）

  • 林男瞭解鈔票構造與兌幣機原理，犯罪手法很特殊。（記者張瑞楨翻攝）

    林男瞭解鈔票構造與兌幣機原理，犯罪手法很特殊。（記者張瑞楨翻攝）

  • 林男趕緊把硬幣丟入花盆內。（記者張瑞楨翻攝）

    林男趕緊把硬幣丟入花盆內。（記者張瑞楨翻攝）

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相關關鍵字： 偽造貨幣 偽鈔 兌幣機 玩具鈔票 百元鈔票 詐欺罪
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