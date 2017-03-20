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保七查獲台北廢棄物南運濫倒

彰化大城鄉現場檢察官與環保人員了解訊問中。（記者楊政郡翻攝）

2017-03-20  10:51

［記者楊政郡／台中報導］保七總隊第三大隊第二中隊接獲檢舉，有曳引車隊載運廢棄物到彰化縣大城鄉傾倒，經報請彰化地檢署指揮，連日埋伏，14日會同環保警察查獲林姓男子及現場約100頓廢木板、磚塊及廢塑膠之土砂廢棄物，懷疑是某環保公司以合法掩護非法，雇用車隊南運，全案已查獲王、林兩嫌，正擴大偵辦中。

警方調查，某環保業者為牟取暴利、省下處理費，竟由王姓中間人介紹，將來自台北市北投區某土資場摻雜含有廢木板、磚塊及廢塑膠之土砂等營建混合廢棄物，載運至中南部任意傾倒，且懷疑王嫌提供偽造之廢棄物「產生源隨車證明」文件規避路檢，以合法掩護非法。

該隊經多日埋伏發現，已有至少3部曳引聯結大貨車，每次載運40公噸左右廢棄物進場，檢警先查獲王嫌，聲請羈押後交保，警方又兵分兩路，到台北及彰化縣大城鄉，南北奔波蒐證。14日會同環保署中區環境督察大隊等單位計40餘人，兵分二路，查扣某公司申報資料、請款單、進出貨單據、磅單、發票，帳冊等證物，檢察官現場偵訊主嫌林嫌及現場員工後，林嫌訊後以10萬元交保候傳，全案持續偵辦中。

保七員警在現場查緝。（記者楊政郡翻攝）

堆積如山的建築混合廢棄物，從台北市運到彰化大城鄉濫倒。（記者楊政郡翻攝）

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