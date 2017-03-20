埔里街頭鬥毆槍擊案 逮3嫌起出改造槍枝

警方起出改造M16步槍、MP5模型槍及華瑟模型手槍各1把。（記者佟振國攝）

2017-03-20 10:19

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮中山路、北環路口17日上午發生幫派街頭鬥毆槍擊案，震驚地方，經檢警連日追查，昨晚將董姓、巫姓、陳姓等3名嫌犯拘提到案，並起出改造M16步槍、MP5模型衝鋒槍及華瑟模型手槍各1把，送刑事警察局鑑定，3嫌訊後今依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

警方調查，董、陳2人與巫、邱2人先前即因嫌隙，17日清晨5時許雙方又在埔里鎮中山路的一家早餐店相遇，又引發口角衝突，兩派人馬各自返家分持槍械，在埔里街頭尋找對方伺機報復。

上午7時40分許，巫、邱駕駛白色轎車行經中山路、北環路口，發現董、陳的黑色轎車停在一家藥局前，立即逆向擋住黑車去路，巫持M16改造步槍、邱持棍棒下車尋仇，董也從車上取出長、短槍各1把，雙方在街頭上演全武行，嚇壞路過民眾及攤商。

董嫌為奪下巫嫌手中步槍，雙方拉扯扭打之際誤扣板機射擊1發子彈，擊中地面，邱嫌則遭陳嫌以槍柄敲擊頭部，造成撕裂傷送醫救治。

埔里街頭光天化日發生鬥毆槍擊案，引發治安疑慮，檢警成立專案小組偵辦，昨晚將董、陳、巫等3嫌拘提到案，並起出改造M16步槍、MP5模型衝鋒槍及華瑟模型手槍各1把，送交刑事警察局鑑定。

巫嫌供稱，改造M16步槍是104年底已過世的長輩寄放保管，未曾使用，不知槍械功能是否正常，董嫌也稱所持2把玩具槍是姪子的玩具，雙方都是為了威嚇對方才拿出來使用，但警方對此存疑，將持續追查槍彈來源，3人訊後也依槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

相關影音