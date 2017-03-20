| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

自小客自撞波及機車 2人重傷

自小客車疑似失控撞斷路燈，整部車撞得面目全非。（記者蘇福男翻攝）

2017-03-20  10:02

〔記者蘇福男／旗山報導〕高雄旗山區延平二路今天上午5點多，發生一起自小客車疑似失控撞斷路燈，波及1名路過婦人意外，2部車撞得面目全非，2人身受重傷送醫急救，車禍肇事原因警方調查中。

警方初步調查，20多歲李姓男子，今天上午5點50分左右，駕駛自小客車行經旗山區延平二路時，疑似失控撞斷路燈，由於撞擊力道猛烈，整部車撞得面目全非，並波及1名50多歲騎機車路過婦人，消防隊將身受重傷的2人緊急送醫。

廣告
  • 救護人員現場急救後，將重傷2人緊急送醫。（記者蘇福男翻攝）

    救護人員現場急救後，將重傷2人緊急送醫。（記者蘇福男翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 自撞 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：自小客自撞波及機車 2人重傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.