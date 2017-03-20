自小客自撞波及機車 2人重傷

自小客車疑似失控撞斷路燈，整部車撞得面目全非。（記者蘇福男翻攝）

2017-03-20 10:02

〔記者蘇福男／旗山報導〕高雄旗山區延平二路今天上午5點多，發生一起自小客車疑似失控撞斷路燈，波及1名路過婦人意外，2部車撞得面目全非，2人身受重傷送醫急救，車禍肇事原因警方調查中。

警方初步調查，20多歲李姓男子，今天上午5點50分左右，駕駛自小客車行經旗山區延平二路時，疑似失控撞斷路燈，由於撞擊力道猛烈，整部車撞得面目全非，並波及1名50多歲騎機車路過婦人，消防隊將身受重傷的2人緊急送醫。