108法官裁剩20人 司法院擬5年縮編終審法院

圖為最高法院。（圖擷取自網路）

2017-03-20 09:18

〔記者項程鎮／台北報導〕全國司法改革國是會議第二組第三次會議上午開會，今天主要討論終審法院縮編問題，司法院認為，台灣終審法院法官多達108位，未來最高法院將縮編法官為15到17人，最高行政法院將縮減為5到7人，公務員懲戒委員會將裁併入最高行政法院，多於法官人力將配置在下級審，預定5年內完成終審法院法官縮編。

司法院研擬未來終審法院法官將由政治任命，且為終身職，一、二審法官也可擔任，由司法院向總統建議後，經總統提名，交由立法院行使同意權。

司法院指出，美國人口3億2千萬人，聯邦最高法院只有9位大法官，日本最高法院有15人，南韓23人，人口比台灣多60倍的中國，終審法院法官有274人，因此台灣的終審法院法官人數顯然過多。

司法院舉蘇建和案為例，認為蘇案拖了21年才判無罪確定，與一審法院法官人力和經驗不足有關，耗費龐大司法資源，也折損人民對司法信賴。