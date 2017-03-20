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張大千畫作被偷 35年後竊賊現身話說從頭...

畫家張大千。（攝影師莊靈，新象／提供）

2017-03-20  08:34

〔即時新聞／綜合報導〕當了一輩子小偷，被道上稱為「盜帥」的黑金城，公然販賣起名師張大千的畫作，而這是他30多年前偷來的真跡。

《鏡傳媒》報導，黑金城是在1982年潛入摩耶精舍，偷走「一大綑」張大千的畫作，如今，他坐過20年的牢、渡過30年的追訴期，把畫作曝在陽光下銷售。光是出獄6年多，他已經花掉逾7千萬元，主要還是投資失敗，做什麼賠什麼，其中大半金額來自他偷得的畫作、藝術品銷售所得。

黑金城細說他的竊盜人生，最風光的是1988到91年的3年，「犯案200多起，得手數十億元」，「專挑有保全系統的銀行、鐘錶行以及藝廊行竊」，其中最大案是1990年，「中國畫家范曾來台辦畫展，一夕間27幅畫被他盜走，其中有23幅是真跡」，震撼江湖。

至於偷走張大千的畫作，黑金城說是「意外」、「好玩」，在1982年隨機作案潛入一棟大房子，但一開始，同夥只抱出一台錄放影機，他幫同夥開車，叫同夥再進去找找，後來抱出一捆畫，回家一看，「哇！張大千！」隔天再看報紙，才知道是那是摩耶精舍。

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  • 張大千畫作之一。（圖擷取自網路）

    張大千畫作之一。（圖擷取自網路）

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