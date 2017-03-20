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警方攔查李永得 李茂生酸犯罪嫌疑3條件

客委會主委李永得昨穿夾腳拖外出買東西，被警察盤查要求出示證件卻未說明原由。（資料照）

2017-03-20  08:11

〔即時新聞／綜合報導〕行政院客家委員會主委李永得，昨下午在台北轉運站一樓大廳的便利商店買飲料，遭到台北市保安警察大隊第五中隊員警攔查。警方表示攔查原因是李穿夾腳拖行動匆促，且不斷斜眼瞄警方。台大教授李茂生對此在臉書上發文諷刺。

李茂生在臉書表示，「各位網友，以下的資訊一定要筆記下來喔。1 穿脫鞋到超商。2 有朋友伴同。3 盯著員警看。」李茂生諷符合以上三個條件就是有犯罪嫌疑，員警有權盤查。李也點出重要問題：「好想知道透過盤查，發現犯罪，以及誤判間的比例。」

此外李茂生在回覆網友留言中指出，最有趣的是公共場所的「指定」範疇，「明天警政署公告全國都是指定的公共場所的話，那全國國民就GG了」。

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