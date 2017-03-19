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李永得轉運站被盤查 同地點附近去年曾經......

2017-03-19  23:07

〔記者鄭景議／台北報導〕客委會主委李永得，今（19）日下午在台北轉運站一樓大廳的便利超商前，遭到4名保安警察大隊第五中隊員警攔查；有網友質疑警察這樣執法有違比例原則，但有員警表示，該地龍蛇雜處，時常有攜毒或是通緝的，去年7月還發生過槍擊案，所以被列為重點巡邏地帶，員警謹慎巡查是應該的。

去年7月30日，一名54歲的王姓男子在台北轉運站遭警方盤查時，突然情緒激動，從身上掏出一把改造槍枝，指著自己的頭部右側，警員立刻跳開拔槍警戒，就在警員喝斥他放下槍枝時，王男突然扣下板機，子彈擊發後打傷他的頭部，王男隨即受傷倒地，嚇壞附近民眾。

據了解，該名王姓男子因多起毒品案件被判入獄，但是因為沒有到監服刑而遭到通緝，見到警方盤查直覺不想在坐牢，於是拿起身上改造手槍自傷頭部。

該名員警還說，該地為交通要地，光是在半年時間，該地就有尋獲上百起通緝以及攜毒的案件，警方本來就常常巡邏該地，因此執法的判斷也較為謹慎，可能因此造成民眾不舒服，但是為了治安可能是必要的。

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  • 去年7月同一地點附近，才發生民眾攜改造手槍自殘的案件。（資料照，民眾提供）

    去年7月同一地點附近，才發生民眾攜改造手槍自殘的案件。（資料照，民眾提供）

  • 李永得（右）遭警方攔查。（記者鄭景議翻攝）

    李永得（右）遭警方攔查。（記者鄭景議翻攝）

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