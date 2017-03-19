國中女教師險失身 色狼判刑1年6月
2017-03-19 22:57
〔記者王俊忠／台南報導〕有性騷擾房東太太前科的李姓男子，去年8月下旬到南市一所國中工作到晚間，當晚他發現一位女教師獨自在辦公室加班，竟尾隨摀住女教師口鼻、強行拖到到樓梯口摸胸部與下體。一審法官查認李男並無性侵女教師意圖，依強制猥褻罪判他1年6個月徒刑。
判決指出，李姓男子曾在101年僅穿內衣褲闖進房東太太房間，將女方摀嘴壓倒在床。高雄地院依侵入住宅、強制罪判他5個月徒刑，李入監服刑，103年5月出獄，但他行為未見改善。
去年8月28日，李男到南市一所國中工作，因值暑假期間，校園內出入人員少，晚間他發現教師辦公室只有1位獨自加班的女教師，竟萌生色心，當晚近8點，他趁女教師離開辦公室等電梯時機，從後面勒住女方脖子、摀住口鼻拖到樓梯口，隔著衣物撫摸她胸部與下體。
女教師奮力掙扎，李嫌才倉皇逃逸，警方根據僱主資料、很快查出色狼身分，隔天拘提到案。
李男坦承猥褻女教師，但未承認要性侵女方。檢警認為，李男強拉女教師到樓梯口、撫摸私處與要拉下女教師牛仔褲的動作，意圖性侵但未得逞。
但，台南地院法官認為，強制性侵未遂與強制猥褻的差別，在於「主觀犯意」，如果被告原本沒計劃與女方發生性行為，即使他做盡侵入身體前的不堪行為，也只能適用強制猥褻罪名；加上女教師說，她無法確定李男是否有強脫她的長褲。因此沒有足夠證據顯示李男意圖強制性侵，改以強制猥褻罪論刑，此案還可上訴二審。
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