疑夫外遇少婦哭坐頂樓 警驚險「拉」人救援

2017-03-19 22:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區1名王姓少婦，懷疑丈夫外遇心情沮喪，今天下午坐在4樓頂往下看，楊梅警分局楊梅派出所巡佐鍾怡華、警員黃繼緯接獲報案趕往勸阻，見王婦雙膝微屈像要往跳下很危險，於是火速衝上頂樓要救人，並趁王婦不注意時拉她下來，但是突來的動作造成婦人緊張踩滑雙腳懸在空中，在千鈞一髮之際，幸好支援的警力趕上來才一起把她拉上來。

王婦被拉上頂樓地面時，來看見最疼她的婆婆和幾位好朋友都趕來關心她，當場痛哭釋放情緒也和婆婆相擁而泣，她說明因為和先生大吵想不開才會想尋短，對造成大家困擾感到抱歉，並表示以後會好好跟家人多多溝通，絕不會再尋短做傻事了。

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