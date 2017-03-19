疑夫外遇少婦哭坐頂樓 警驚險「拉」人救援
2017-03-19 22:53
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區1名王姓少婦，懷疑丈夫外遇心情沮喪，今天下午坐在4樓頂往下看，楊梅警分局楊梅派出所巡佐鍾怡華、警員黃繼緯接獲報案趕往勸阻，見王婦雙膝微屈像要往跳下很危險，於是火速衝上頂樓要救人，並趁王婦不注意時拉她下來，但是突來的動作造成婦人緊張踩滑雙腳懸在空中，在千鈞一髮之際，幸好支援的警力趕上來才一起把她拉上來。
王婦被拉上頂樓地面時，來看見最疼她的婆婆和幾位好朋友都趕來關心她，當場痛哭釋放情緒也和婆婆相擁而泣，她說明因為和先生大吵想不開才會想尋短，對造成大家困擾感到抱歉，並表示以後會好好跟家人多多溝通，絕不會再尋短做傻事了。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 驚！中潭公路傳轎車失控解體 釀2死
- 擅開貨櫃遭307公斤羊毛砸死 家屬求償敗訴
- PO色情訊息 他辯：我是水電工、按摩師＋瑜珈師
- 指定駕駛車內藏毒 巡邏警網逮正著
- 歡唱2小時要9千！ 男子買美工刀割好友頸
網友回應
熱門新聞
- 中客不來、桃機塞爆 海關：他國遊客倍增....
- 張志軍太超過 傳小英政府出手教訓他…
- 戴資穎妝水水 替母校國際招生
- 柯P證婚同志婚假仍被擋 勞動局：人事部門很怪
- 人生第一次穿婚紗 8旬爺奶喜圓夢
- 經典賽美、多殊死戰 今日賽事轉播與預告
- 高球》T-Point女子高球賽 盧曉晴並列15名、菊地繪理香奪冠
- 「野獸」男星6年前就看過艾迪瑞德曼下體！大讚很「非凡」
- 一起規劃國土 台南社大促國土計畫納入公民參與
- 不雅影片流出 女子摔角冠軍搞3P超狂野
- 小英拚經濟！接下來...300億大新竹輕軌
- 在日外國人238萬創歷史新高 中國人最多
- 《中英對照讀新聞》Seoul’s metro expects major safety overhaul 首爾地鐵預計進行安全大檢修
- 豪宅成交旺 價格續下探
- 台中漁會 理事長、總幹事可望連任
- 【異色童話館】綠野仙蹤
- 自殺大數據出爐！英國男女自殺率最高職業分別是...
- 蝦咪！《花木蘭》真人版電影不會開口唱？導演：目前沒有歌
- 米嚕咕的占星頻道：2017.3/19～3/25
- 「白女巫」前男友驚爆 「母親和外公生下我」
- 兩種喝起來真的一樣？專家：百事與可口可樂差在...
- 兄弟新氣象 蔣砲扛4番 陳子豪先發外野
- 與海釣船擦碰已調查 海軍：不影響夜戰訓練
- NBA》2勁旅有意簽約 老前鋒布瑟有望回鍋
- 路跑》萬金石馬拉松陰雨中起跑 朝挑戰銀標邁進
- 天仁茶業去年每股賺1.87元 創8年來新低
- 蔡總統：中台灣是下世代台灣支柱
- 辦公椅競速拉力賽 台日選手國道下飆速
- 大溪豆干節首日 分食千倍大春捲
- 路跑》小雨一路陪跑 瑞瑪席丹跑7K不過癮
- 海大紀錄引水人、老船長 描繪半世紀航海人心聲
- 比心痛還心酸！ 100元扭出4顆話梅...
- 強國馬拉松指示牌「神助攻」？ 左右轉翻譯顛倒了
- 獲利與配息新高 信錦殖利率逾8.7％
- NBA》林書豪歸隊帶動籃網 美媒：「布魯克林」連線開始奏效
- MLB》小熊封王的代價 芝加哥需支付5.8億加班費
- 嘴砲「少女時代」挨酸 她受封「南韓黃安」
- 提勒森︰美中將合作 促北韓棄核
- 利菁跳出再咬羅霈穎 承認就是她下手錄音
- 垂死病童盼葬母棺內 「讓她在天堂照顧我」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：疑夫外遇少婦哭坐頂樓 警驚險「拉」人救援
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分