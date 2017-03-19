| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

疑夫外遇少婦哭坐頂樓 警驚險「拉」人救援

2017-03-19  22:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區1名王姓少婦，懷疑丈夫外遇心情沮喪，今天下午坐在4樓頂往下看，楊梅警分局楊梅派出所巡佐鍾怡華、警員黃繼緯接獲報案趕往勸阻，見王婦雙膝微屈像要往跳下很危險，於是火速衝上頂樓要救人，並趁王婦不注意時拉她下來，但是突來的動作造成婦人緊張踩滑雙腳懸在空中，在千鈞一髮之際，幸好支援的警力趕上來才一起把她拉上來。

王婦被拉上頂樓地面時，來看見最疼她的婆婆和幾位好朋友都趕來關心她，當場痛哭釋放情緒也和婆婆相擁而泣，她說明因為和先生大吵想不開才會想尋短，對造成大家困擾感到抱歉，並表示以後會好好跟家人多多溝通，絕不會再尋短做傻事了。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 疑夫外遇婦人哭坐頂樓，警驚險「拉」人救援。（記者李容萍翻攝）

    疑夫外遇婦人哭坐頂樓，警驚險「拉」人救援。（記者李容萍翻攝）

  • 疑夫外遇婦人哭坐頂樓，警驚險「拉」人救援，婆媳相擁說抱歉。（記者李容萍翻攝）

    疑夫外遇婦人哭坐頂樓，警驚險「拉」人救援，婆媳相擁說抱歉。（記者李容萍翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 外遇 少婦 桃園 跳樓
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
法式✧牛肉通心麵
吃甜甜✧地瓜奶酪
自己在家煽豬油！
蔥薑蒜這樣保存！
轉寄

標題：疑夫外遇少婦哭坐頂樓 警驚險「拉」人救援


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月19日‧星期日‧丁酉年二月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.