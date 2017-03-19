飛彈快艇匿蹤撞漁船？ 調VDR找真相

2017-03-19 22:47

〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆籍娛樂漁船「北洋號」18日晚間途經鼻頭角外海，與一艘海軍光華六號飛彈快艇擦撞，「北」船林姓船主控訴雷達上沒看到「光」艇蹤跡，等到發現時已來不及，硬生生遭撞，但海軍否認，雙方各執一詞，一名前「海鷗」級飛彈快艇艇長對此表示，只要調閱VDR就能釐清真相。

VDR（Voyage Date Recorder）的中譯名為漁船航程記錄器，利用GPS完整記錄航行軌跡、日期、時間、位置，等於漁船的行船紀錄器，漁業署之前為了避免不肖業者盜賣漁船用油，要求甲級用油的漁船均須加裝VDR，已是目前娛樂漁船的標準配備。

該艇長指出，「光」艇船體雖有匿蹤塗料，但不可能完全匿蹤，夜間航行主要還是仰賴目視，既然有爭議，就交給航港局進行海事調查，調查人員一定會調閱VDR，屆時比對軍方的紀錄器，誰對誰錯一目了然。

「北」船的船艏受損，林姓船主已將船開回新北八里的原造船廠上架（維修），估計維修費用10幾萬元，林男不排除另向海軍索賠無法作業的損失。「光」艇則是右後舷受損，海軍目前尚未說明維修費用。

對於林男指控，海軍19日態度低調，而負責對外聯絡的海軍131艦隊孫姓上尉，今日均未接聽電話，無從得知回應。