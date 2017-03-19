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大白天百貨公司頂樓「口愛」 警：涉及公然猥褻

2017-03-19  22:18

〔記者姚岳宏／台北報導〕性致來了忍不住，光天化日下就在百貨公司頂樓「咬咬」！有網友在臉書「爆料公社」PO出一段疑似「口愛」影片，地點竟在台北市信義區的新光三越百貨頂樓，影片中有名白衣男站在頂樓，疑似脫著褲子，另有名女子則蹲跪在男子胯下處，頭部不時擺動，遠看就像正在口愛，在對面大樓拍攝影片的網友則不斷驚呼「這是光天化日之下的口交嗎」、「他在摸她的頭」，最後還說「那男的好像射咧，要結束了嗎！」

整段影片約2分25秒，誇張行徑也讓網友們留言「有這麼急嗎」、「隔樓有眼」、「原來頂樓有美食...」、「人家只是在修拉鍊 大驚小怪的」，另由於樓下就是Prada名牌店，有網友押韻戲稱是「『普拉大』樓上『喯喇叭』」、「別誤會啦！老師在教如何吹直笛！」「靠北 怎麼有點羨慕...」

轄區信義警方表示，從影片來看，在頂樓的當事雙方可能已涉及公然猥褻，將會設法找到人到警局說明，不過警方也提醒，散布或播送猥褻文字、影像，可能也涉及刑法235條妨害風化罪嫌，這部分警方也會再調查。

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  • 有民眾拍下在台北信義新天地頂頭疑似「口愛」影片。（記者姚岳宏翻攝爆料公社）

    有民眾拍下在台北信義新天地頂頭疑似「口愛」影片。（記者姚岳宏翻攝爆料公社）

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