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警疑口出「咖小」激怒當事人 檢方不挺

2017-03-19  22:37

〔記者王定傳／新北報導〕新北市胡姓男子酒駕在被警方抓包，不過，警員處理時，疑似口出「咖小」兩字，胡聽聞後大聲質問「咖小，你叫我咖小？」警員立即將他逮捕；新北地檢署認為，警員疑似以不當言詞激怒胡男，逮捕過程的合法性存有疑義，難認胡男主觀上有犯意，處分不起訴。

今年1月16日，胡男酒駕行經中和莒光路與壽德路交岔口時被警方抓包，起初，胡男的朱姓女友人情緒激動，拉扯警員手臂，警員予以勸導後，她就退到道路另一側。

之後，胡男還對警員說：「你不要那麼神經（台語）」警員當場告誡並問：「不要那麼神經」是什麼意思？胡沒有回答，警員轉身時，疑口出「咖小」兩字。

胡男聽到後立即質問「咖小，你叫我咖小」警方當場把他壓制在地，朱女見狀上前拉扯，過程中，造成警員左側眼瞼及眼周圍鈍挫傷、左右側手部及右側膝蓋開放性挫傷，兩人因此都被依妨害公務法辦；但檢方勘驗蒐證光碟確認，雖沒有清楚拍到從警員口中說出「咖小」，但這兩字是警員轉身後才傳出，胡聽到後才大聲質問。

檢方認為，胡、朱兩人起先有拉手臂及說：「你不要那麼神經」等行為，言行不當，涉妨害公務罪嫌，但警方沒有依現行犯逮捕，反而事後疑似以不當言詞（即咖小）激怒胡男再逮捕，合法性存疑，難認兩人主觀上有犯意，處分不起訴。

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