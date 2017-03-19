李永得不滿遭攔查 警方：依法行使職權

2017-03-19 20:54

〔記者鄭景議／台北報導〕客委會主委李永得與一名友人，今（19）日下午3點40分，在台北轉運站一樓大廳的便利超商前，遭到4名保大第五中隊員警攔查；李永得事後在臉書上痛斥，台北已經成為警察國家。對此，五中隊隊長陳豐盛表示，依警察職權行使法第6條第1項第1款及第6款規定，他們本來就有權力對看似可疑民眾攔查。

據了解，李永得的友人遭攔查時向警方大聲表示，警方應該要見到民眾有犯罪行為，才可以做執法，否則是違反憲法；對此陳豐盛說，警察行使職權法中，只要警察合理懷疑民眾有犯罪嫌疑，就有賦予警察盤查民眾的權利，並且若民眾拒絕，其實可以將他帶回隊裡，進行3個小時的身分盤查，而他們此次不但沒有將他們強制帶回，也沒有強制要求他們出示身分證件。

陳豐盛表示，當時李永得與友人從便利商店出來，巡邏員警發現兩人行動倉促，並且不斷斜眼瞄警方，李永得身穿拖鞋，其友人手提紙袋，於是心覺可疑，便上前要求出示證件，但李永得的友人拒絕出示證件，還與員警小有爭吵，而當時巡邏的員警也未多作爭執，只簡單表示他們的只是依法行使職權。

陳豐盛強調，該地為警方重點盤查地帶，也是核定的巡邏場所，過往就在此地尋獲多起攜毒或是通緝罪犯，此次也只是執行一般的例行盤查，沒有不法執行情事。