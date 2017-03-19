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百貨公司提款機前行跡鬼祟 警逮詐騙集團車手

2017-03-19  20:31

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕防制車手勤務再建功！新竹市警方晚間在巨城百貨巡邏時，發現錢姓男子在提款機前行跡鬼祟，連續掏出多張提款卡領錢，上前盤查發現全是警示帳戶，確認為詐騙集團車手，全案依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

新竹市警局第二分局文華派出所晚間6點40分在巨城百貨1樓ATM附近巡邏，警員葉紹斌發現錢姓男子在ATM旁鬼鬼祟祟，領錢時一直換提款卡提款，當場進行盤查。

由於錢嫌無法交代提領款項及提款卡來源，被警方當場起獲提款卡5張、現金14萬5千元，以及詐欺集團提供的手機2支。

錢嫌一開始謊稱是替友人提領，但均無法清楚說明對方身分，警方要他打電話給所謂的友人，但對方電話均無法接通。

警方感覺有異，將他帶回派出所查証，發現錢嫌所使用的提款卡，都已通報為警示帳戶，確認為詐欺集團提款車手，全案將於偵訊後移送新竹地檢署偵辦。

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  • 落網的錢姓車手。（記者蔡彰盛攝）

    落網的錢姓車手。（記者蔡彰盛攝）

  • 警方起出的現金贓款。（記者蔡彰盛攝）

    警方起出的現金贓款。（記者蔡彰盛攝）

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