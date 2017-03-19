三重驚傳路面塌陷 警方急拉封鎖線管制人車

路面塌陷出現裂縫。（記者曾健銘翻攝）

2017-03-19 19:55

〔記者曾健銘／新北報導〕恐怖！新北市消防局，今日晚間7時許接獲民眾報案，指稱新北市三重區成功路108巷口的路面向下塌陷約20公分，警消人員擔心有人車遭波及，立即趕到現場查看，經查塌陷面積長10公尺、寬8公尺，所幸尚未傳出人員受傷，警方目前已在現場拉起封鎖線管制，並連繫相關單位到場處理。

警方拉起封鎖線管制。（記者曾健銘翻攝）

警方拉起封鎖線管制人車。（記者曾健銘翻攝）