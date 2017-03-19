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三重驚傳路面塌陷 警方急拉封鎖線管制人車
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酒後互看不順眼 警快打部隊壓制

警方獲報出動快打部隊，以優勢警力將雙方隔開，壓制氣焰，2方人馬才各自散去。（記者邱奕統翻攝）

2017-03-19  18:59

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市桃園區大同路一家KTV，今天凌晨2派酒客共10餘人，只因互看不順眼，竟在KTV大門前對峙互嗆，雙方火氣都很大，眼看衝突一觸即發，所幸警方獲報出動快打部隊，以優勢警力壓制雙方氣焰，才化解糾紛，未釀進一步衝突。

警方表示，這2方酒客分別來自新莊、林口地區，今天凌晨到桃園飲酒歡唱，散場離去時，雙方在KTV大門前相遇，互看不順眼，都指責對方講話聲音過大，因而爆發口角衝突，10多人喝完酒、唱完歌不回家，就這樣在街頭對峙、叫囂。

警方說，對峙過程中，2方陣營不斷用三字經等髒話彼此問候，眼看就要打起來了，所幸有民眾見雙方越吵越凶，擔心街頭變戰場，報警處理，警方獲報出動快打部隊，以優勢警力將雙方隔開，壓制氣焰，2方人馬才各自散去。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 2派酒客共10餘人，只因互看不順眼，竟在KTV大門前對峙互嗆。（記者邱奕統翻攝）

    2派酒客共10餘人，只因互看不順眼，竟在KTV大門前對峙互嗆。（記者邱奕統翻攝）

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