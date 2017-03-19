柴山驚傳山友不慎掉落山洞 受困一夜獲救

涂姓山友不慎掉落深達10公尺的山洞，摔斷腿受困一夜。（記者黃建華翻攝）

2017-03-19 18:39

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄柴山驚傳一起涂姓山友不慎掉落10公尺深的山洞骨折，受困洞內一夜，幸好今天被其他山友機警發現蓮花洞外有背包，疑似有人掉落山洞，通報119救援，消防人員費了一番功夫才以繩索垂降到洞內，將受傷的涂男救出送醫，消防人員說，涂男真的是命大，若不是被機警山友發現，最後恐將因體力不支發生憾事。

今天上午10時24分左右，高雄市消防局接獲民眾報案：有山友在柴山上面掉落山洞之中，地點在蓮花洞附近，消防局鼓山分隊立刻派越野車及救護車共2車4人上山搜救，與掉落山洞的傷者喊話，才知這名山友已受困一晚。

據報案山友表示，早上在蓮花洞口附近有看見一個背包感覺很怪異，前往查看發現有人掉落山洞，進而得知對方昨天就受困了，山友們立即使用手機報案求救。

救援人員從蓮花洞進行垂降進入成功抵達受困者身旁，洞穴約深10公尺，發現涂姓傷者（男性，約58歲）左大腿骨折變型、左手受傷加上受困整夜導致精神狀態比較不好，救援人員立即給予骨折包紮固定，輔以軟式擔架（SKED）固定搬運，以捲揚器低所救出模式，從山洞中加以拖拉救出，在眾人齊心合力協助之下順利將受傷的涂男從山洞救起脫困。

消防人員說，幸好機警的山友發現異狀時有深入現場發現受困者，不然時間再拖久，可能就會造成不幸的事件。

消防人員以繩索垂降到10公尺深的山洞內，用擔架將受傷的涂姓山友救出。（記者黃建華翻攝）

涂姓山友掉落的山洞在荒煙漫草中，若非背包在洞外被其他山友發現，後果堪憂。（記者黃建華翻攝）