逛街逛到凍未條？ 男女竟在百貨公司露臺「口愛」

2017-03-19 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕逛街逛到凍未條了嗎？有網友今下午發現，一對男女慾火焚身，竟在光天化日之下，直接在北市某百貨公司的4樓露臺「口愛」！

有網友在臉書社團「爆料公社」上傳一段影片，只見影片中，一名穿著白色上衣的男子站在百貨公司4樓露臺處，一名女子則面對男子跪在他的正前方，只見女子的頭不斷朝著男子跨下前後搖動，男子一邊享受，一邊撫摸著女子的秀麗長髮，過程中兩人的手也不斷在男子跨下不斷抽動，拍攝影片的網友也不禁疑問「這是光天化日之下的口交嗎？」、「那男的好像射了耶，要結束了嗎」

影片上傳到爆料公社後，隨即引起網友討論，有網友表示「露天演奏會？」、「香腸攤現在也加盟百貨販賣唷！是新東陽還是黑橋牌呢？」、「男女之間的樂器比賽」、「男的被蛇咬女的在幫吸毒液，感人肺腑的愛情故事」、「可惡...居然跑到頂樓偷吃東西」。