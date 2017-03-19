逛街逛到凍未條？ 男女竟在百貨公司露臺「口愛」
2017-03-19 19:04
〔即時新聞／綜合報導〕逛街逛到凍未條了嗎？有網友今下午發現，一對男女慾火焚身，竟在光天化日之下，直接在北市某百貨公司的4樓露臺「口愛」！
有網友在臉書社團「爆料公社」上傳一段影片，只見影片中，一名穿著白色上衣的男子站在百貨公司4樓露臺處，一名女子則面對男子跪在他的正前方，只見女子的頭不斷朝著男子跨下前後搖動，男子一邊享受，一邊撫摸著女子的秀麗長髮，過程中兩人的手也不斷在男子跨下不斷抽動，拍攝影片的網友也不禁疑問「這是光天化日之下的口交嗎？」、「那男的好像射了耶，要結束了嗎」
影片上傳到爆料公社後，隨即引起網友討論，有網友表示「露天演奏會？」、「香腸攤現在也加盟百貨販賣唷！是新東陽還是黑橋牌呢？」、「男女之間的樂器比賽」、「男的被蛇咬女的在幫吸毒液，感人肺腑的愛情故事」、「可惡...居然跑到頂樓偷吃東西」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中客不來、桃機塞爆 海關：他國遊客倍增....
- 張志軍太超過 傳小英政府出手教訓他…
- 前瞻基建計畫》國發會：推人民有感城鄉建設
- 319槍擊13年 詹啟賢：奇美醫和他絕無角色
- 張育成春訓首安 美技登MLB官網
- 加油等等！台塑化本週最多降1元
- 體育署傾向中職組訓 劉保佑：非奪權
- 土耳其建2023公尺世界最長吊橋 橫跨歐亞分界
- 黨代表參選資格╱挺吳派中常委堅持修法 增訂青年但書
- 小英拚經濟！接下來...300億大新竹輕軌
- 經典賽》衛冕軍淘汰！史坦頓驚天轟助美國二度晉四強
- 地方諸侯壓力 交部︰不會都買單
- NCAA》蹲馬桶式罰球正宗傳人！「迷你」貝瑞驚艷全場（影音）
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Plan targets central area development
- 天然氣新收費基準最快5月底上路 納入3指標
- NBA》騎士三巨頭輪休 名人堂球星重砲抨擊
- 台版《太陽的後裔》曝光 強打陸軍特種部隊
- 150噸回收物 堆放國六高架橋下
- 中職》猴子穿新衣 Lamigo新球季戰袍改款
- 艾莉絲婚後異常壓抑 離婚關鍵大解密
- 中職》獲全隊最高薪 林益全感謝球團肯定
- 今年最低！ 週一汽柴油分別降8、7角
- 鐘永和／【九○留影】
- 中林路又塌陷 中油緊急關閉8管線
- 經典賽》中田翔腰部問題已解決 但不能泡澡讓他不開心
- （影音）「嫁出去就是別人的」 徐若瑄堅不妥協
- Jolin不吃回頭草 談到「他」就燦爛嬌笑
- 路跑》台北國道馬拉松雨中起跑 何盡平衝線半馬險勝
- 自由廣場》以透明度對治假新聞
- 中職》開幕戰意義非凡 「蔗總」新身份與A-Lin同台
- 南投信義梅子節3/26登場 千人製梅DIY
- 〈失戀共和國〉相愛容易 相處難
- 查克貝里經典「鴨子步」 原來是這樣意外爆紅的！
- 柯文哲證婚也沒用 新婚同志請不到8天婚假...
- 寶二水庫將蓋太陽能發電系統 議員憂破壞美景
- 「瘦到變排骨胸」 女星魔鬼減肥飯量用粒在算
- 林心如色誘皇阿瑪 17年前床戲被挖出
- NBA》「萌神」柯瑞外線準了！ 率隊打趴公鹿摘3連勝
- 【異色童話館】綠野仙蹤
- 未取得建照 亞太美國外僑學校開挖挨轟
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：逛街逛到凍未條？ 男女竟在百貨公司露臺「口愛」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分