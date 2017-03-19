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三重驚傳路面塌陷 警方急拉封鎖線管制人車
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車是無辜的！ 酒醉情侶吵架亂砸民車

2017-03-19  19:14

〔記者徐聖倫／新北報導〕情侶吵架竟亂砸車！26歲劉姓男子與21歲吳姓女子於昨凌晨在新北市中和區連城路某巷口吵架，未料2人疑似因飲酒情緒失控，竟攻擊停在路邊無辜車輛，造成2輛轎車擋風玻璃、板金受損，警方獲報即趕抵，而劉、吳情侶倆承諾負擔修繕費用，故車主不願提告。

據悉，兩人因為喝酒才情緒失控，事後兩人也不記得口角原因。警方表示，當時兩人見警員到來反而更加失控，劉男直罵國罵，而吳女則不斷哭泣，搞得處理警員人仰馬翻。本案也被網友拍下PO網，警方也第一時間上網回應，避免造成恐慌。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 劉男酒醉警方趕抵他還是在罵髒話。（記者徐聖倫翻攝）

    劉男酒醉警方趕抵他還是在罵髒話。（記者徐聖倫翻攝）

  • 吳女情緒也很失控，警員趕抵她哭得更慘。（記者徐聖倫翻攝）

    吳女情緒也很失控，警員趕抵她哭得更慘。（記者徐聖倫翻攝）

  • 被砸的兩輛轎車。（記者徐聖倫翻攝）

    被砸的兩輛轎車。（記者徐聖倫翻攝）

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2017年3月19日‧星期日‧丁酉年二月廿二日
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