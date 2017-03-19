| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

屏東刑警大隊人事異動 明日生效

2017-03-19  17:58

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣警局刑警大隊將任務編組的「科偵組」法制化為「科技犯罪偵查隊」，並進行局部職務調整，新人事令於20日生效。

恆春分局偵查隊副隊長張程湧代理刑警大隊科技偵查隊長並兼任潮州分局偵查隊副隊長，刑警大隊一組警務員江啟超調任恆春分局偵查隊副隊長，刑警大隊偵三隊分隊長李正方調派支援屏東分局偵查隊，屏東分局偵查隊分隊長潘建銘調派支援潮州分局偵查隊。

屏東分局偵查隊副隊長侯茂勝調任內埔分局警備隊長，潮州分局偵查隊副隊長謝明邦調任屏東分局偵查隊副隊長，內埔分局警備隊長朱昌國調任內埔分局第一組組長，內埔分局第一組組長陳世傑調任刑警大隊第一組組長，刑警大隊第一組組長劉程遠調任刑警大隊警務員。

廣告
  • 屏東刑警大隊調整人事，明天生效。（記者李立法攝）

    屏東刑警大隊調整人事，明天生效。（記者李立法攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人事異動 刑警大隊 屏東 警局
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
法式✧牛肉通心麵
吃甜甜✧地瓜奶酪
自己在家煽豬油！
蔥薑蒜這樣保存！
轉寄

標題：屏東刑警大隊人事異動 明日生效


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月19日‧星期日‧丁酉年二月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.