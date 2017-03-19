屏東刑警大隊人事異動 明日生效
2017-03-19 17:58
〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣警局刑警大隊將任務編組的「科偵組」法制化為「科技犯罪偵查隊」，並進行局部職務調整，新人事令於20日生效。
恆春分局偵查隊副隊長張程湧代理刑警大隊科技偵查隊長並兼任潮州分局偵查隊副隊長，刑警大隊一組警務員江啟超調任恆春分局偵查隊副隊長，刑警大隊偵三隊分隊長李正方調派支援屏東分局偵查隊，屏東分局偵查隊分隊長潘建銘調派支援潮州分局偵查隊。
屏東分局偵查隊副隊長侯茂勝調任內埔分局警備隊長，潮州分局偵查隊副隊長謝明邦調任屏東分局偵查隊副隊長，內埔分局警備隊長朱昌國調任內埔分局第一組組長，內埔分局第一組組長陳世傑調任刑警大隊第一組組長，刑警大隊第一組組長劉程遠調任刑警大隊警務員。
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