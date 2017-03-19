| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

女子被摸胯下心胸大 要色狼捐錢贖罪

2017-03-19  17:50

〔記者吳政峰、黃捷／台北報導〕北市一名女子阿惠（化名）去年遭徐姓男子摸胯下，提出性騷擾告訴，後得知徐男無前科，深具悔意，同意給他緩刑，前提是須捐3萬元到基督教門諾醫院戶頭，士林地院法官審理時，確認徐男確有捐錢，遂依阿惠意願，判他緩刑兩年，以啟自新。

去年8月6日晚間9時許，徐男騎車至南港某超市閒晃，看到阿惠獨自購物，竟起色心，伸出左手突襲阿惠胯下1秒，隨即快步邁出店門，跳上機車逃離。

阿惠雖被嚇得花容失色，不願姑息，當場報警，警方根據監視器找到徐男，徐男自知理虧，承認犯行，被依違反《性騷擾防治法》移送士林地檢署。

在偵查庭時，徐男頻向阿惠道歉，表示一時失慮，判她能原諒，阿惠見徐男態度尚佳，深具悔意，決定給他一次機會，當庭要他捐3萬元給門諾醫院，即同意給予緩刑，心胸寬大。

徐男答應捐錢換緩刑，赴郵局劃撥3萬元，再將郵政劃撥儲金存款單影本送至法院存查，盼獲輕判。

法官考量阿惠的意願、徐男犯後態度與經濟狀況，判徐男拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑兩年，可上訴。

廣告
  • 北市一名女子阿惠（化名）去年遭徐姓男子摸胯下，提出性騷擾告訴。（情境照）

    北市一名女子阿惠（化名）去年遭徐姓男子摸胯下，提出性騷擾告訴。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性騷擾 捐錢 跨下
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
法式✧牛肉通心麵
吃甜甜✧地瓜奶酪
自己在家煽豬油！
蔥薑蒜這樣保存！
轉寄

標題：女子被摸胯下心胸大 要色狼捐錢贖罪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月19日‧星期日‧丁酉年二月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.