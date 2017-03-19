女子被摸胯下心胸大 要色狼捐錢贖罪
2017-03-19 17:50
〔記者吳政峰、黃捷／台北報導〕北市一名女子阿惠（化名）去年遭徐姓男子摸胯下，提出性騷擾告訴，後得知徐男無前科，深具悔意，同意給他緩刑，前提是須捐3萬元到基督教門諾醫院戶頭，士林地院法官審理時，確認徐男確有捐錢，遂依阿惠意願，判他緩刑兩年，以啟自新。
去年8月6日晚間9時許，徐男騎車至南港某超市閒晃，看到阿惠獨自購物，竟起色心，伸出左手突襲阿惠胯下1秒，隨即快步邁出店門，跳上機車逃離。
阿惠雖被嚇得花容失色，不願姑息，當場報警，警方根據監視器找到徐男，徐男自知理虧，承認犯行，被依違反《性騷擾防治法》移送士林地檢署。
在偵查庭時，徐男頻向阿惠道歉，表示一時失慮，判她能原諒，阿惠見徐男態度尚佳，深具悔意，決定給他一次機會，當庭要他捐3萬元給門諾醫院，即同意給予緩刑，心胸寬大。
徐男答應捐錢換緩刑，赴郵局劃撥3萬元，再將郵政劃撥儲金存款單影本送至法院存查，盼獲輕判。
法官考量阿惠的意願、徐男犯後態度與經濟狀況，判徐男拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑兩年，可上訴。
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