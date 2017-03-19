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婦人騎車逆向撞混泥土車不治 今驗屍

雲林水林鄉順興路發生機車、預拌混泥土車相撞意外，機車女騎士頭部重創傷重不治。（記者黃淑莉翻攝）

2017-03-19  17:41

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林水林鄉順興路昨天下午發生機車、預拌混泥土車相撞意外，機車車頭全毀，女騎士彈飛頭部重創，送醫傷重不治，車禍原因由警方調查中。

北港分局昨天下午接獲報案，指水林鄉順興路一處轉彎道路發生混泥土車與機車相撞，機車女騎士被撞飛頭部重創，消防隊救護車將她送醫急救。

警方表示，機車李姓女子（37歲）不知何故逆向迎面撞上混泥土車，車頭扭曲變形，女子彈飛出去安全帽脫落，頭部受到重創，送醫急救仍因傷重不治，今天驗屍取眼球液化驗是否有酒駕，結果尚未出爐。

北港分局副分局長吳柏源今天會同分局相關單位會勘車禍現場，即日起連續3天在事故地點及轄區重要路口，加強酒駕、逆向、闖紅燈等重大違規行為取締，吳柏源也呼籲駕駛騎車、開車要專注且遵守規則、號誌，避免再有憾事發生。

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