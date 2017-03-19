沉默男逛誠品 偷雞排妹寫真集
2017-03-19 17:31
台北市44歲林姓無業男子，去年7月在誠品書店站前店，趁機竊取「雞排妹」鄭家純（圖）寫真集等3本書，店員發現報警。（資料照，記者潘少棠攝）
〔記者張文川／台北報導〕台北市44歲林姓無業男子，去年7月在誠品書店站前店，趁機竊取「雞排妹」鄭家純寫真集等3本書，店員發現報警，林男到案後行使沉默權，拒絕回答檢、警任何問題，直到法院審理時才認罪，台北地院考量他初犯，犯後態度尚可，且書籍已由書店領回，將他輕判罰金3000元。可上訴。
判決指出，去年7月29日上午10點多，林男於誠品書店站前店內，趁無人注意之際，竊取陳列架上的雞排妹寫真集、日本雜誌「BAILI」、BBC知識雜誌國際中文版等共3本書籍，藏在衣服裡面欲夾帶闖關離開書店，以為神不知鬼不覺，卻不知已被黃姓店員發覺異樣，將他攔住，調閱監視器後確定他的藏書過程，報警處理。
林男被捕後拒絕回答問題，在台北地檢署複訊時也一語不發，不配合偵訊，因他有身心障礙，檢方先後指派2名法扶律師，也因無法與他溝通而中途解除委任；直到檢方起訴後，法扶律師為他分析情勢，勸他認罪，才說服他在法庭當庭認罪。
法官考量寫真集等3本書已經發還給書店，未造成店家損失，林男犯罪手段平和，犯後認罪，且沒有前科，因此輕判罰金之刑。
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